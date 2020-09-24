Trabzon'da 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 48 yaşındaki A.K. çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılandı. 2018 yılı mart ayı içerisinde Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen ve 7 tanığın ifade verdiği olayda, bir sitede kapıcı ve güvenlik olarak görev yapan A.K.’nın, 11 yaşındaki S.’ye okuldan eve dönerken seslenerek “Beni tanımadın mı? Ben senin amcanım. Gel seninle tavşan besleyelim” deyip eline marul tutuşturup sitenin otoparkına getirdiği ve burada tavşan beslerken küçük kızın elbiselerini açıp vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğu iddia edildi.

Olayın etkisiyle psikolojisi bozulan küçük kız, ertesi gün okulda ağlayınca arkadaşlarına durumu anlatarak korktuğunu ve yaşlı, sakallı birinin kendisini takip ettiğini düşündüğünü söyledi. Küçük kızın ailesinin olayı öğrenmesinin ve A.K.’den şikayetçi olmasının ardından, Trabzon Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), küçük kızın ifadesine başvurdu. Küçük kızla yapılan görüşmenin ardından hazırlanan Adli Görüşme Değerlendirme Raporu’nda kızın psikolojik sağlığının iyi olmadığı tespit edildi.