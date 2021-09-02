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Trabzon'da 3 kızını öldüren imam Emre Göktaş cezaevinde intihara teşebbüs etti

02.09.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Of ilçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş’ın (36) cezaevinde intihara teşebbüs etti.

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş’ın (36), geçtiğimiz Salı günü kızları Yaren (11), Hiranur (8) ve Elif Göktaş’ı (5) dere yatağına götürerek silahla öldürmüştü.

Göktaş,dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

HÜCREDE BİLEKLERİNİ KESTİ

Cezaevinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi.

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Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edilen Emre Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Trabzon
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