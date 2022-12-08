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Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzin: Verilecek her cezaya razıyım

08.12.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl Trabzon'da meydana gelen vahşette yaşları 11, 7 ve 4 olan kızlarını öldüren müezzin E.G., 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. E.G., "Diyecek sözüm yok, ne karar verilecekse, her cezaya razıyım. Raporun gelmesini bekleyeceğim" dedi. Önceki duruşmada E.G., ''Allah'tan affımı diliyorum. Olayı hatırlamıyorum'' ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme, sanığın tutukluluk haline devam kararı verdi.

Trabzon'da 3 kızını öldüren müezzin: Verilecek her cezaya razıyım

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan E. G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. 3 kardeş, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan E.G., tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen E.G. hakkında dava açıldı. E.G., Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya E. G., tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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Duruşmada sürekli elini başına götürdüğü gözlenen tutuklu sanık E.G., "Diyeceğim yok, ne karar verilecekse, her cezaya razıyım. Saygı duyuyorum. Raporun gelmesini bekleyeceğim" dedi.

AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEME RAPORU BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden istenen adli tıp kurulu raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 17 Ocak'a ertelendi.

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Sanık E.G'nin avukatı, önceki duruşmada, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınması talep etmiş, mahkeme heyeti de talebi kabul ederek, raporun yenilenmesini istemişti.

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'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Önceki duruşmada E.G., “Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyordum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır” demişti.

(DHA)


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