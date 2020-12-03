Trabzon'da 3 yıldır kayan mahallede evler oturulmaz hale geldi

Arsin ilçesi Yeşilyalı Mahallesi muhtarı Namık Kemal Genç, bölgede meydana gelen kaymalar yüzünden vatandaşın cenazesini alamadığını, ambulansı ise mahalleye giremediğinden yakınarak “Yeşilyalı Mahallemizde 2017 yılının Ocak ayı itibariyle yoğun yağmurlardan ötürü kaymalar gerçekleşti. 2017 yılından beri bu konuyla alakalı gerek Trabzon Valimiz, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek İlçe Kaymakamımız ve gerekçe İlçe Belediye Başkanımızla bu konuları defalarca görüştük ve yerinde incelemeler yapıldı. Ancak devletimizden henüz bir yardım destek alamadık. Sıkıntımız sadece binalarımızda yaşanmıyor, camimiz kayma tehlikesinde yolumuz kopmuş, vatandaşımızın cenazesini alamıyoruz. Vatandaşlarımız camiye gelip ibadetini yapamıyor. Ambulans gelip giremiyor. Ev sahipleri mağdur olmuş durumda kirada oturuyorlar. İlk dönem kira yardımı verildi tekrar devamı gelecek dendi ancak gelmedi. Buradaki vatandaşımızın mağduriyeti konusunda devletimizden yardım istiyoruz. Mahallemizin nüfusu yaklaşık bin 200 civarında” dedi.

10 EV OTURULMAZ DURUMDA

Kaymalar sonucu 10 evde yaşanamayacak durumda olduğunu belirten Genç, “Hasar gören yani oturulamayacak durumdaki ev sayımız 6. Aşağı tarafta tane hasar gören 7-8 evimiz daha var. Ancak tam hasar görmemiş ama çalışma yapılırken doğal olarak onlarında terk edilmesi ve yıkılması yeniden yapılması gerekiyor. Yani 10 tane evimiz yaşanılacak durumda değil. Cami şuanda kayma tehlikesinde. Mezarlıklarımız şu anda tamamen kayma tehlikesinde ve kayıyor. Mezarlarımıza da devam eden kayma tehlikesinden dolayı ziyaret edemiyoruz. Mahallemizde daha önce sondaj çalışması yapıldı 32 metrede sağlam zemin bulundu. Bize yetkililer 30 metreden başlayarak 6 tane fore kazıkla birlikte bu kaymayı engelleriz denmişti. Ancak hiçbir çalışma yapılmadı bekliyoruz. 2017 yılının birinci ayından beri böyle devam ediyor. Hiçbir şey yapılmadı. Devletimiz geldi keşfini yaptı yapılacak olan işleri tespit etti ama hiçbir çalışma yapılmadı” diye konuştu.

Çevre sakinlerinden Yakup Koç da kaymaların halen devam ettiğini ifade ederek “Burası zaman zaman hala kaymaya devam ediyor. Devlet burada herhangi bir şey yapmadı. Fore kazık yapacağız dediler maliyeti çok olduğu için hiçbir şey yapılmadı. Mağduruz” ifadelerini kullandı.