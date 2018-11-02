Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulunmuştu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahsın, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldığı gözlenmişti.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakılmıştı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T, isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedilmişti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Öte yandan görüntüleri izleyen şahıslar şahsa bir ceza verilmemesine tepki göstermişti.
Serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılığın yeniden yakalama kararı çıkardığı iddia edilmişti. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına almış ve şüpheli, sorgusunun ardından tutuklanmıştı.
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