Trabzon'da akşam namazı saat kaçta okunuyor? Trabzon'da iftar saat kaçta? 

Akşam namazı ile birlikte oruçlar açılır, eller semaya kaldırılarak dualar edilir. İftar vakti girince, saatlerce aç-susuz bir şekilde nefsini terbiye eden Müslümanlar, Allah’ın nimetleriyle buluşarak, oruç ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşar… TRABZON’DA AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA OKUNUYOR? 13 Nisan Salı günü Trabzon'da akşam namazı 19:05'te okunacak. Yani Trabzon'da yaşayanlar, ezanla birlikte iftar yapacak. Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 04 2021 04:08 05:38 12:27 16:08 19:05 20:30

14 04 2021 04:06 05:37 12:27 16:09 19:06 20:31

15 04 2021 04:04 05:35 12:26 16:09 19:07 20:33

16 04 2021 04:02 05:34 12:26 16:09 19:08 20:34

17 04 2021 04:00 05:32 12:26 16:10 19:09 20:36

18 04 2021 03:58 05:31 12:26 16:10 19:11 20:37

19 04 2021 03:56 05:29 12:25 16:10 19:12 20:39

20 04 2021 03:54 05:28 12:25 16:11 19:13 20:40

21 04 2021 03:52 05:26 12:25 16:11 19:14 20:41

22 04 2021 03:50 05:25 12:25 16:11 19:15 20:43

23 04 2021 03:48 05:23 12:25 16:11 19:16 20:44

24 04 2021 03:47 05:22 12:24 16:12 19:17 20:46

25 04 2021 03:45 05:21 12:24 16:12 19:18 20:47

26 04 2021 03:43 05:19 12:24 16:12 19:19 20:49

27 04 2021 03:41 05:18 12:24 16:13 19:20 20:50

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR? Akşam namazı; 3 rekat farz, 2 rekat sünnet olmak üzere toplam 5 rekat olarak kılınır. AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet edilir. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır. Sübhaneke duası okunur. "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır. İKİNCİ REKAT "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir Fatiha suresi okunur Zamm-ı sure okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Oturarak Ettehıyyatü okunur. "Allah'u Ekber" denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır. ÜÇÜNCÜ REKAT "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir Fatiha suresi okunur "Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir. "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir. Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir ve akşam namazının farzı tamamlanır. AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT Niyet edilir. ""Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.Sübhanake duası okunur.