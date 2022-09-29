HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon'da ayıların akşam koşusu tebessüm ettirdi! "Yormayalım onu yormayalım"

Trabzon'da ayıların akşam koşusu tebessüm ettirdi! "Yormayalım onu yormayalım"

29.09.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Çaykara ilçesi Yeşilalan mahallesinde yolda araçları ile giderken ayı ailesine rast gelen Çaykaralı vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler.

Son yıllarda bölgede ayı popülasyonunun artması nedeniyle zaman zaman yöre halkı ayılarla doğada karşı karşıya kalıyor. Bu karşılaşmalarda bazen korku ve ölüm tehlikesi yaşayan ayı saldırılarına maruz kalan yöre halkı bazen de cep telefonları ile tebessüm ettiren görüntüleri kayda alıyor.

Son olarak Trabzon’un Çaykara ilçesi Yeşilalan mahallesinde dün akşam saat 23.30 sularında Yavuz Yüce ve arkadaşı Vahit Çimen araçları ile köy yolunda ilerlerken, yol üzerinde önlerine çıkan anne ve iki yavru ayıyı görünce bu anları cep telefonu ile kayda aldı. Kayda alınan ayıları özel araçları ile takip eden iki arkadaş kendilerinden kaçan ayı ailesinin arkada kalan yavru üyesini fazla yormamak için araçlarını hızlı kullanmamaya dikkat etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayaların içinde bulundu, bu zamana kadar kimse fark edemediKayaların içinde bulundu, bu zamana kadar kimse fark edemedi
Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Çaykara ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve EYT mesajı

Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve EYT mesajı

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İşte herkesin beklediği EYT'deki kritik tarih

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

İkinci Garipoğlu vakası! Katil, cezaevinde intihar etti

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Şehit polis Gezer'in telsizdeki son sözleri ortaya çıktı

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Akşener'in 'Kazanacak aday' çıkışı sonrası ilk anket! 'EYT, AK Parti'ye yaradı! 8 anketin 7'sinde...'

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

Tüyler ürperten olay! Biri ölü, biri yaralı halde yolda bulundu

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Yasak aşkını taksi şoförü ortaya çıkardı! ''Benim taksim''

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.