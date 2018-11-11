Trabzon'da camide akılalmaz olay! Cemaat şoke oldu

Kenan Taşkın'ın haberine göre Trabzon'da özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki Murat Koz, cuma namazı için Arsin ilçesinde bulunan Ulu Cami'ye gitti. Burada namaz kılmaya başlayan gencin kafasına, rükuda olduğu sırada yanında bulunan dolabın üzerinden yangın söndürme tüpü düştü. Şuurunu kaybedip yere yığılan gence camide bulunan doktor Seyit Hisoğlu ilk müdahaleyi yaptı. Koz, daha sonra ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki yangın tüpünün başına düşmesi sonucu gencin omurilik ve sinirlerinde hasar oluştuğu belirtildi. Doktorlar gencin büyük tehlike yaşadığını, felç kalma riski atlattığını söyledi. 1 günü yoğun bakımda olmak üzere 2 gün hastanede kalan 2 çocuk babası Koz, taburcu edildi.
Aklına gelmeyenin başına geldiğini söyleyen Murat Koz, "Namaz kıldığım yerdeki dolabın üzerinde yangın tüplerinin olduğunu hiç fark etmedim. Dolap sabit değildi, yanımdaki ihtiyar amcanın namaz sırasında kalkarken dolaba tutunduğunu hatırlıyorum. Gözlerimi hastanede açtım" dedi.
Camideki cemaat arasında yer alan ve talihsiz gence ilk müdahaleyi yapan doktor Seyit Hisoğlu da "Olay hemen arka sıramdaki safta oldu. Ses gelince birinin bayıldığını düşündüm. Zaten genç 3 adım atıp kendinden geçti. Müdahale yapıp ambulans gelene kadar başında bekledim" diye konuştu.
Cami cemaatinden Vehbi Usta ise "Ben daha öncede oradaki insanları uyarmıştım, dolap üstünde yangın tüpü mü olur diye dinlemediler" dedi. Öte yandan Arsin İlçe Müftülüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
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