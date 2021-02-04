HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

04.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzon'da cenazeler karıştı! Hepsi karantinaya alındı

Almanya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Özdemir (70) ile Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri karıştı. Trabzon’da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi, mezar yeniden kazılıp çıkarılarak memleketi Elazığ’a gönderildi. Elazığ’da teşhis için morga giden Yıldırım’ın yakınları ise Özdemir koronavirüsten öldüğü için karantinaya alındı.

Almanya’da 1 hafta önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye’ye gönderildi. Mustafa Özdemir’in yakınları Trabzon Havalimanı’nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi’nde toprağa verdi.

CENAZELER KARIŞTI

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım’a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım’ın cenazesinin Trabzon’da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir’in cenazesinin ise Elazığ’a getirildiği tespit edildi.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Morga teşhis için giden Yıldırım’ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi çıkarılarak Elazığ’a yollandı. Mustafa Özdemir’in cenazesi de Trabzon’a gönderildi. Mustafa Özdemir’in cenazesi Akçaabat’ta toprağa verildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştıTest sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı
44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?44 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 44?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika: Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Yeni koronavirüs genelgesi: Sevgililer Günü'nü de kapsayacak

Çanakkale'de tıp fakültesi öğrencisi kayboldu! Ekipler seferber oldu

Tıp fakültesi öğrencisi kayboldu! Ekipler seferber oldu

İzmir’de beline kadar suya girip vatandaşlara yardım eden polise ödül

Yaptığı hareketle büyük takdir toplayan polise ödül

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Test sürüşü için aldığı araçla kayıplara karıştı

Diyarbakır'daki vahşette yeni gelişme! Süreyya'yı öldüren katil eşini özel ekip ahırda yakaladı

Vahşette yeni gelişme! Saklandığı ahırda böyle yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.