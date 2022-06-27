Trabzon'da damadı evlendiğine pişman ettiler! En mutlu gününde unutamayacağı bir şok yaşadı

Araklı ilçesi Yolgören mahallesinde dün akşam gerçekleştirilen düğünde Yavuz Çebi ile Ayşegül Yılmaz hayatlarını birleştirdi. Damadı pistte uzun süre horon oynatan yakınları ve arkadaşları, düğün sonrası gerdeğe girmek üzere evine gelen damadı yörede gelenek haline gelen unlu, yumurtalı bir karşılama yaptılar.

NE BULDULARSA DAMADIN BAŞINDAN DÖKTÜLER

Mutlu çiftin evlerine gireceği esnada akraba ve komşuları mutfaklarında ne bulduysa damadın başından aşağı döktüler. Havaya ateş açıldığı anlar ise izleyenleri korkuttu.

Un, şeker, yumurta, yağ ne varsa üzerine dökülen damat en mutlu gününde unutamayacağı bir şok yaşamış oldu. (İHA)

