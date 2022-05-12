HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon'da doktor çiftin kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu! 'Vur onları baba' diye bağırmış

Trabzon'da doktor çiftin kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu! 'Vur onları baba' diye bağırmış

12.05.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılında Trabzon'da doktor çift Burcu Bulut Keleş ve Ümit Keleş'in düğününde takı tartışması çıkmış, Basri Bulut damat ve dünürlerini yaralamıştı. Görülen duruşmada kızıyla birlikte darp edildiklerini söyleyen Bulut, ''Dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim'' dedi. Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürdü.

Trabzon'da doktor çiftin kanlı 'takı kavgası' olay olmuştu! 'Vur onları baba' diye bağırmış

Olay, 25 Eylül 2021'de, 1 No'lu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş, geçen yıl 11 Eylül’de evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi. Kastamonu'dan Trabzon'a gelen, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur (25) Keleş'i yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bulut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Screenshot_16

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ

Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu sanık Basri Bulut'un ‘silahlı nitelikli kasten yaralama’ suçundan, kızı Burcu Bulut Keleş'in ise ‘azmettirmek’ suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Screenshot_17

‘KORUMAK AMACIYLA YERE ATEŞ ETTİM’

Trabzon 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2’nci kez hakim karşısına çıkan Basri Bulut ile kızı Burcu Bulut Keleş’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan Basri Bulut, kızıyla darbedildiklerini öne sürdü.

Müşteki aile fertleri de savunmalarında suçtan kurtulmak olarak değerlendirdikleri darp iddiasını reddetti. Tutuklu sanık Basri Bulut, “Olay sırasında damadın kız kardeşi ve annesi kızıma saldırması üzerine beylik tabancasıyla dağılmaları için birkaç el ateş ettim. Kızımla darbedildik. Kendimi ve ailemi korumak amacıyla yere ateş ettim. Hedef gözetmedim” diyerek kendisini savundu.

Burcu Bulut Keleş de savunmasında, eşinin kız kardeşinin kendisine saldırması sonucu kavga çıktığını, müdahale eden babasının, kendisini kurtarma refleksi gösterdiğini öne sürdü.

taki-kavgasinda-4-kisiyi-yaraladi-yere-ates-ettim-dedi_4451_dhaphoto7

‘VUR HEPSİNİ’ DİYE BAĞIRMIŞ

Müşteki aile fertlerinden Meryem Keleş ise Burcu Bulut Keleş'in babasına "Vur, hepsini" diye bağırdığını öne sürerek, "Bana saldıran Burcu saçlarımdan tutarak babasının önüne atıp, beni de vurmasını söyledi. Basri Bulut, bacaklarıma ateş etti” dedi.

Cumhuriyet savcısı ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

taki-kavgasinda-4-kisiyi-yaraladi-yere-ates-ettim-dedi_4451_dhaphoto8

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 aydır aranan uyuşturucu baronunu sevgilisi yaktı18 aydır aranan uyuşturucu baronunu sevgilisi yaktı
Sosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişmeSosyal medyada tepkiye yol açtı! Zabıta aracında bayrak açan Afganlarla ilgili yeni gelişme
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Vali, tarihe geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerin valileri değişti

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

Tansu Çiller’den Millet İttifakı’nı kızdıracak sözler

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

Yeni anket sonuçları geldi! Dikkat çeken oy farkı: 10 puan...

İlginizi Çekebilir

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! “Ona aşığım”

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

20 yaşında ama 1 metre boyunda! Görenler inanamıyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Akılalmaz olay! Kaplana meydan dayağı attı: Mecbur kaldım

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.