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Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 17:35 | Son Güncelleme

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu, "Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Allah rızası için kenti terk et yoksa beni katil edersin" diyerek tehdit etti.

Trabzon'da babası vefat eden bir kişi telefonla aradığı aile hekimi Yılmaz Babutçu'ya tehditlerde bulundu. Doktorun Trabzon'u terk etmesini isteyen kişi, "Defol git Trabzon'dan. Benim acım çok sıcak. Babamı senden dolayı kaybettim. Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem. Bak sana mertlik yapıyorum. Allah rızası için kenti terk et, yoksa beni katil edersin" dedi.

Doktor kayda aldığı telefonla tehdit anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis doktoru tehdit eden kişiyi arıyor.

(DHA)

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