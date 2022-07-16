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Trabzon'da doktora tehdit: Vurur yatarım, yarın görüşeceğiz!

16.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da acil servis doktoru M.S.B'yi öldürmekle tehdit eden F.Ş. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. F.Ş.'nin doktora yönelik olarak, “Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz” şeklinde tehditler savurduğu iddia edildi.

Trabzon'da doktora tehdit: Vurur yatarım, yarın görüşeceğiz!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi’ne gelen F.Ş. isimli şahıs, doktor M.S.B'den hastasının dikişlerinin alınmasını istedi. Dikişlerinin alınamayacağını belirten doktor ile F.Ş. arasında tartışma yaşandı.

''VURUR YATARIM''

İkili arasında yaşanan tartışma güvenlik görevlilerinin de araya girmesi sonucu son bulurken, F.Ş. isimli şahsın hastaneden ayrılırken, “Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz” şeklinde tehditler savurduğunu iddia eden doktor şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

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Trabzon
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