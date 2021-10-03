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Trabzon'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

03.10.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sağanak etkili olurken, cadde ve yollar kısa sürede sular altında kaldı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon'da etkili olan sağanak sürücülere zor anlar yaşattı

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 30 dakika süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar, göle döndü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan sürücüler su birintileri oluşan yolda araç kuyruğu oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye, karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açarak, yolda biriken suyu da tahliye etmeye çalıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Trabzon
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