HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti... Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı

Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti... Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı

04.05.2023 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kahreden olay. Akşam saatlerinde köy seferi yapan bir otobüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası etrafa savrulan yaralıların görüntüleri yürekleri dağlarken Vali İsmail Ustaoğlu da bilgi almak için bölgeye geldi.

Trabzon'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti... Kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler yürekleri dağladı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 4 kişi öldü, 21 yolcu da yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

AW884309_07

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dörtyol mahallesi mevkiinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan ilk belirlemelere göre 21 yolcu yaralanırken, biri çocuk 4 kişi de hayatını kaybetti. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yol üzerinde yaparken, kazanın hemen ardından yaşanan panik ve üzüntü cep telefonu kameralarına yansıdı.

AW884309_09

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Kaza sonrası olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre 3’ü olay yerinde biri de hastanede olmak üzere 4 yolcunun hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Ustaoğlu “Büyükşehir belediyemizin köylere ve mahallere sefer yapan otobüsü maalesef tek taraflı kaza yaptı. Teknik incelemenin ardından kazanın nedeni ortaya çıkacak. Midibüsün devrilmesi sonucu böyle bir olay meydana geldi. Şu anda gelen bilgiye göre 3’ü olay yerinde bir kız çocuğu da hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların hastanelerin intikalleri yapıldı. Hastanelere de şu ana kadar 21 yaralı intikal etti” diye konuştu. (İHA)

AW884309_11

20ac32eca80c750f119a41f58341b9e1

36a8445219018db74e8e438429b340d9

798a90efe6227ba08323f80860040c13

e23611120d3ed25dbe1f3d5bb5eb1c0a
AW884309_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kameraya böyle yakalandı! Rahat tavırlarıyla dikkat çekti: Yaptığı ise...Kameraya böyle yakalandı! Rahat tavırlarıyla dikkat çekti: Yaptığı ise...
Dünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıtDünya bunu konuşuyor! Rusya'nın iddiasına Zelenskiy'den ilk yanıt
Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti! Muharrem İnce'nin oyları düştü, işler değişti!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Baba canlı yayını izleyince şok geçirdi! Eski eşinden şikayetçi oldu

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun Van mitingine giderken "Öcalan" sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı

Tüm veriler o rakamı işaret etti! Asgari ücrete refah payı yolda

Tüm veriler o rakamı işaret etti! Asgari ücrete refah payı yolda

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

Meedo'nun ailesi geri adım atmadı! Bomba şart...

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

Erdoğan'dan Temmuz'da zam mesajı

İlginizi Çekebilir

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Pınar Altuğ sosyal medyadan sitem etti: Siyasi partiler...

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.