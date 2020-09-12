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  4. Trabzon'da feci kaza! Dereye düşmekten son anda kurtuldu

Trabzon'da feci kaza! Dereye düşmekten son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da feci kaza! Dereye düşmekten son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Hasköy Mahallesi’nde sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu pikap şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan araç dereye düşmekten son anda kurtuldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından yapılan çalışma ile pikap içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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