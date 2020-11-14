Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana geldi. Duygu Deniz Köse'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3’ü çocuk 4 kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan sürücü Köse’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalede bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

2 ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



