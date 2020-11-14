HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

14.11.2020 16:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trabzon'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Trabzon'da kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki sürücü Duygu Deniz Köse (28) hayatını kaybetti, yola savrulan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana geldi. Duygu Deniz Köse'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3’ü çocuk 4 kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan sürücü Köse’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalede bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

trabzonda-otomobil-bariyere-carpti-duygu-oldu-3u-cocuk-4-kisi-yarali_4728_dhaphoto4

Bursa'da korkunç kaza! Ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdiBursa'da korkunç kaza! Ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi

2 ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyorTepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor
Papa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlemPapa Francis’ten yapay zekaya karşı dualı önlem

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

Kocası onu vurmadan saniyeler önce fotoğrafını çekti

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

İstanbul depremi en çok oraları vuracak: Başkanlardan açıklama

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

Her hareketi olay! Bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde açıkladı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Mehmet Öz, 'Kaçış yok' dedi ve kritik 8 maddeyi sıraladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Erdoğan çıkışı görülmemiş bir hataydı'

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

Diğer Haberler

Koronavirüsü hiçe sayıp eğlenirken yakalanan 68 kişiye 214 bin lira ceza

Dudak uçuklatan ceza! Virüsü hiçe sayıp eğlenirken yakalandılar

'Berberler pazar günü çalışmaz' kararını yargıya taşıdı! Hem kararı hem cezayı iptal ettirdi

Berberler için emsal niteliği taşıyor! Hem karar hem ceza iptal edildi

Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

Tepki çeken ilan: Koronavirüs hastası için refakatçi aranıyor

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 10 metreye düştü

Şişli'de dede ile torununa saldırıda yeni görüntüler! Silahlar sepetle geldi

Şişli'deki silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı! Silahlar sepetle geldi

Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

Koronavirüs izolesi bitti, annesinin cenazesine makam aracında katıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.