Trabzon’da fuhuş operasyonu! 13 kadın ve yer temin eden 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesindeki bir otelde fuhuş yapıldığı tespit edildi. Gece saatlerinde otele baskın yapan polis ekiplerince fuhuş yaptıkları belirlenen O.A., M.D., A.A., N.S., M.K., V.B., Z.K., L.Z., N.N., D.K., M.L., A.B. ve A.A. isimli kadınlar ile yer temin eden M.K., E.A., C.Y., N.Ş. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu 10 kadın gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, fuhşa aracılık amacıyla taşımacılık yapanlar ile yer temin edenler hakkında Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama suçundan tahkikat başlatıldı. (İHA)

