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Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 19:04 | Son Güncelleme

Trabzon'da, polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 18 kadın, gözaltına alındı.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda kadın gözaltında

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde ihbar alıp, harekete geçti.

EKİPLER BASKIN DÜZENLEDİ

Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bazı otel ve restoranlara baskın düzenledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 18 kadın, gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadınların sorgularının sürdüğü belirtildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunların bi suçu yok,kabahat bunlara gidenlerde, çoluk çoçugunun rıskını yedirenlerde!....
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