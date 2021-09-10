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  4. Trabzon'da fuhuş operasyonu! Yıkılan otellerin yerini günübirlik evler aldı

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Yıkılan otellerin yerini günübirlik evler aldı

10.09.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ev ve otellerde baş gösterdi. Konuyla ilgili harekete geçen ekipler, çoğu yabancı uyruklu 25 kadın hakkında yasal işlem yaparken bir kısmını da sınır dışı etti.

Trabzon'da fuhuş operasyonu! Yıkılan otellerin yerini günübirlik evler aldı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri şehrin muhtelif yerlerinde 1 aylık sürede özellikle kısa süreli kiralanan evlerin yanı sıra otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek çoğu yabancı uyruklu 25 kadın hakkında yasal işlem yaparken bunlardan bir kısmı sınır dışı edildi.

FUHUŞ GÜNÜBİRLİK EVLERDE DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.

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"EMNİYETE BİLDİRMELERİ LAZIM"

Taflan, kiralanan evlerin fuhuş ya da terör gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir. Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart.

EMLAK SEKTÖRÜNÜN YAPMASI GEREKENLER

Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar:

Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır. Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Bir de bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon fuhuş
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