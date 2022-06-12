HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da fuhuşa geçit yok! Son 6 ayda 141 kişi hakkında işlem yapıldı

Trabzon'da fuhuşa geçit yok! Son 6 ayda 141 kişi hakkında işlem yapıldı

12.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon polisi fuhuşla mücadele kapsamında operasyonlarını artırdı. Fuhuş çetelerine ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda son6 ayda 141 kişi hakkında işlem yapıldı. Bazı otel ve apartlar 30 günlük süreyle kapatıldı.

Trabzon'da fuhuşa geçit yok! Son 6 ayda 141 kişi hakkında işlem yapıldı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki otellerin kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılmasının ardından günübirlik kiralık ev ve apartlar mesken tutulurken, fuhuşla ilgili gelen yoğun ihbarlar üzerine çalışmalarını hızlandıran polis ekiplerince fuhuş çetelerine göz açtırılmıyor.

SON 6 AYDA 141 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

2022 yılının son 6 ayında 141 kadın hakkında işlem yapılırken, bazı otel ve apartlar ise Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunun verdiği kararla 90 gün süreyle kapatılıyor.

2

Cinsel içerikli tekliflerle çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kadınlarla ilgili de çalışmalarını sürdüren polis ekiplerince Kabahatler Kanunu 37. maddesi kapsamında kişi başı 277 TL idari para cezası uygulanırken, yakalanan kadınlar hakkında fuhşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan tahkikat başlatılıyor.

3

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLAR TAKİPTE

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlar ise hastanedeki kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince sosyal medya hesaplarında fuhuş amaçlı paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

4

İstanbul ve Tekirdağ’da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı! Müşteri bulmak için...İstanbul ve Tekirdağ’da dev fuhuş operasyonu: 20 gözaltı! Müşteri bulmak için...

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Paniğe yol açan olay! Çok sayıda insan kemiği bulunduPaniğe yol açan olay! Çok sayıda insan kemiği bulundu
4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"4 ili ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! "Hayırlı olsun"
Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…Yağmur akın akın geliyor! Haritadaki kırmızı yerlere dikkat…
Anahtar Kelimeler:
Trabzon fuhuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

Kocam her misafirliğe gittiğimiz evde kadın külodu çalıp...

İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç?

İYİ Parti'nin şu anki oy oranı kaç?

Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

Hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge uyardı!

Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'

Caniden şoke eden ifade! 'Uyarmamıza rağmen...'

Akıntıya kapılan hemşirelerden kahreden haber!

Akıntıya kapılan hemşirelerden kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.