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Trabzon’da HES borusu patladı: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesinde sağanak sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu taşkın meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişinin sulara kapılarak kayboldu, 1 kişinin de yaralı kurtarıldığı belirtilmişti. Kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarılmıştı. Kaybolan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazenin kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi. Bu arada Trabzon’un Araklı ilçesinde hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi yapılıyor. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderiliyor.

MAHSUR KALANLAR VAR

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

4 EV YIKILDI

Taşkın nedeniyle yolları kapanan mahalleye karadan ulaşılamıyor. Suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Ekipler karadan bölgeye ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon hes borusu Taşkın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yayın yasağı gelir birazdan
Normal değil mi. Sizler doğayı katlederseniz doğa da sizi bir gün alır götürür. Orda hesler yapılırken bu insanlar boşuna direnmedi. Çünkü başlarına gelecek olanı herkes biliyordu. Rabbim kaybolanları sağ salim sevenlerine kavuştursun
Yine bir HES kazası yine dere yatağına kurulan EV ihmalkarlığı... Ne olur ders çıkartsak ta bu canlar gitmese...
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