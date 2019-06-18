Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kayıp, 1 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sulara kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı.

MAHSUR KALANLAR VAR

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

(DHA)



