HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen ilginç kazada geri kayarak yola düşen araç duvarda asılı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü yönetimindeki cip rampadan çıkarken henüz bilinmeyen nedenden geri kaymaya başladı. Korkulukları kırarak yaklaşık 2 metreden kara yolunda bulunan yaya yoluna düşen araç duvarda asılı kaldı.

Maddi hasarın meydana geldiği ilginç kazada aracı duvarda asılı halde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Araç kaza yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiasıDenizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası
İzmir İl Sağlık Müdürü’nden rahatlatan korona virüsü açıklamasıİzmir İl Sağlık Müdürü’nden rahatlatan korona virüsü açıklaması
Bu sorular tuzağa düşürüyor!Bu sorular tuzağa düşürüyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Kaza

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla Akyaka sahilinde depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası

Denizli'de korkunç olay! Dehşete düştüler

Elazığ depremi Diyarbakır'ı da vurdu... Yıkılan evde yaşamaya devam ediyorlar

Elazığ depremi Diyarbakır'ı da vurdu... Yıkılan evde yaşamaya devam ediyorlar

Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Adıyaman'da şoke eden kavga görüntüsü! Döner bıçağıyla kovaladı

Adıyaman'da şoke eden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.