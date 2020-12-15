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Trabzon'da ilginç olay: 'Salgın var ölebilirim' diyerek kendi mezarını kazdı

15.12.2020 08:30 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da ilginç olay: 'Salgın var ölebilirim' diyerek kendi mezarını kazdı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde emekli Dursun Ali Karaman (76), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği endişesi ile kendi mezarını yaptı. Evinin sarp arazide olması ve kış şartlarında vatandaşların zorluk çekmemesi için mezarını yaptırdığını anlatan Karaman, "Salgın var ölebilirim. 'Ölümüm, kimseye zahmet olmasın' diye mezarımı kazdım" dedi.

Köprübaşı ilçesi Küçük Doğanlı Mahallesi’nde yaşayan emekli Dursun Ali Karaman, vaka ve ölümlerde artış yaşanan koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi. Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla birlikte defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkânlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı. Daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor. Kabrin tamamlanmasıyla mermerden mezar taşını da hazırlatmayı planlayan Karaman, herkesin salgın tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.

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‘ÖLÜMÜM VATANDAŞA ZAHMET OLMASIN’

Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, "Birkaç yıl önce eşimi kaybettim. Yaz mevsiminde buraya fındığa geliyorum. Salgın döneminde geri dönmeyip burada kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır da buradayım. Koronavirüsten dolayı burada 2 mezar hazırladım. Benden başka bunu yapacak kimsem de yok. Çoluk çocuk hep farklı yerlerde. Ölümler çoğaldığı için herkes korkuyor. Ben de 'koronavirüse yakalanıp ölümüm kış mevsimine rast gelir, vatandaşa zorluk, zahmet olmasın' diye mezar kazdım. Mezarlığım güzel bir mezarlık. 'Ölümüm, kimseye zahmet olmasın' istiyorum. Salgın var; herkes söylenen tedbirlere uymalı" dedi.

(DHA)

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