Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık serbest!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı.

TEMİZLİK İŞÇİSİNİN, KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ ETTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi.

Öte yandan görüntüleri izleyen şahıslar şahsa bir ceza verilmemesine tepki gösterdi.





