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Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 01:03 | Son Güncelleme

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde küçük yaşta kız çocuğunun tacize uğraması ve tacizcinin gözaltına alınarak cezaevine gönderilmesiyle alakalı açıklama yaptı.

Trabzon'da kız çocuğuna sokak ortasında istismarda bulunan sapık hakkında başsavcılıktan açıklama

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulunmuştu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahsın, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldığı gözlenmişti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakılmıştı. Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen M.T, isimli şahıs durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan görüntüleri izleyen şahıslar şahsa bir ceza verilmemesine tepki göstermişti.

Serbest bırakılan Mesut T. ile ilgili sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine savcılığın yeniden yakalama kararı çıkardığı iddia edilmişti. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına almış ve şüpheli, sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şahsın gözaltı sürecine değinilerek "Trabzon ili Ortahisar ilçesinde 29.10.2018 günü meydana gelen kız çocuğuna yönelik cinsel istismar olayı ile ilgili olarak, bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde 'gözaltına alınan şüphelinin serbest bırakıldığı, internette yayınlanan görüntüler ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldığı...' şeklindeki ifadelere yer verilmiş ise de olay mahallini gören işyeri kamerasından elde edilen görüntülerin Başsavcılığımıza ulaşması üzerine, henüz olay, habere konu olmadan, 30.10.2018 günü şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiş, sonrasında şüpheli şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınması sağlanmıştır. Bilahare şüpheli, 31.10.2018 günü cinsel istismar suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konulmuştur. Dolayısıyla, sosyal medyada yayınlanan olaya ilişkin görüntülerin, Cumhuriyet savcısı tarafından izlenmesine rağmen, şüphelinin serbest bırakılması söz konusu değildir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı her daim, Trabzon halkının huzur ve güvenliği için çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Trabzon Ortahisar cinsel taciz çocuğa cinsel istismar

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