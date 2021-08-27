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Trabzon'da korkutan koronavirüs gelişmesi! Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı yüzde bin 50 arttı

27.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da son 1 ayda koronavirüs nedeniyle yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı yüzde bin 50 oranında arttı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarında ciddi artışlar var" dedi.

Trabzon'da korkutan koronavirüs gelişmesi! Yoğun bakımlarda yatan hasta sayısı yüzde bin 50 arttı

Trabzon'da, 20 Temmuz ile 19 Ağustos tarihleri arasında koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Kentte bu tarihler arasında hasta sayısı yüzde 621, entübe hasta sayısı yüzde 950, yoğun bakım yatan hasta sayısı ise yüzde bin 50 arttı.

"HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarında ciddi artışlar olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, “20 Temmuz’da 6 tane yatan hastamız varken 19 Ağustos'ta sayı 69’a çıktı. Ciddi bir artış söz konusu. Biz vakalardaki artış sayılarına göre diğer hastaların yoğun bakım ünitelerini ihtiyaç halinde kısıtlayarak Covid-19'a çeviriyoruz. Tam tersini de yaptığımız dönemlerimiz de oluyor. Gerekirse ek alanlarda yoğun bakım koşullarına yakın yerlerde de yoğun bakım hizmetini vermeye gayret ediyoruz. İhtiyaca göre yoğun bakım alanları açarak vatandaşın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Ama hem mekân ve hem personel olarak ciddi bir iş yükü ve ciddi sıkıntılar oluşturan bir süreç bu. Bir yerde bu elbet tıkanacak. Sınırsız bir güç, sınırsız bir mekân bulmak imkânsız. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” diye konuştu.

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"YOĞUN BAKIMLAR DOLUYOR"

Vakalarda dalgalanmalar olduğunu ve ihtiyaç halinde yeni yoğun bakım alanları açtıklarını söyleyen Dr. Usta, “Şu an yüzde 70 civarında Covid-19'da doluluğumuz söz konusu. İhtiyaç halinde yoğun bakım için kullanacağımız alanları arttırarak bu sayıyı aşağıya çektik. Eğer yeni alanlar açmış olmasaydık doluluk oranı yüzde yüzünde üzerinde olacaktı. Yoğun bakımlarımız Covid-19 ve temiz diye tabir ettiğimiz diğer hastalarımız olmak üzere ikiye ayrılmış durumda. Toplam Covid-19 ve diğer yoğun bakımlar olarak bakıldığında yüzde 50’lik bir doluluk söz konusu. Yoğun bakımlar gün geçtikçe doluyor. Farklı mekânlarla yoğun bakım ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Trabzon
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