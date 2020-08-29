Trabzon’da koronavirüs vakaları arttı! Valilik 'Kendinikorukendinikurtar' adıyla sosyal medyada kampanya başlattı

Trabzon'da il genelinde, diğer hastaneler ve evde tedavi görenlerle birlikte vaka sayısının 2 bini aştığı kaydedildi. Fındık hasat sezonu ile birlikte hem şehir hem de yurt dışından gurbetçilerin Trabzon’a gelişiyle birlikte il genelinde yeniden tırmanan vaka sayısında yaşanan artış yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle Trabzon’da vatandaşlar maske takmaları, hijyene dikkat etmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için Trabzon Valiliği harekete geçerken, “#KendiniKoruKentiniKurtar” sloganı ile sosyal medyada kampanya başlatıldı.

TRABZON VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, gerek ülkemiz genelinde gerekse Trabzon’da, alınan tüm tedbirlere, tüm uyarılara ve tüm denetimlere rağmen halen etkisini sürdürmektedir. Salgın süreci, başta devletimiz ve ilgili bakanlıkları, illerde ise valilerimiz koordinesinde; sağlık personelinin yanı sıra, kamu kurumlarının görevlendirdiği personel tarafından, gayretle ve özveriyle yönetilmektedir. Trabzon’da yakın zamanda oluşturulan Salgın Denetim Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte salgın ile mücadelede kullanılmak üzere sosyal medya ağırlıklı olmak üzere, açık hava mecralarının da kullanımıyla, kent sakinlerinin sürece aktif katılımını ve desteğini sağlayacak bir kampanya planlanmıştır. Bu doğrultuda bireyden topluma yayılacak şekilde, ‘virüsten korunma’ algısı oluşturmak amacıyla #KendiniKoruKentiniKurtar sloganı belirlenmiş ve söz konusu kampanya başlatılmıştır. Koronavirüse karşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumalı, hep birlikte kentimizi bu beladan kurtarmalıyız. Diyoruz ki; ‘Sen de bize katıl, maskeni tak, kendini koru, kentini kurtar.’ Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızdan salgınla mücadelemize desteklerini sürdürmelerini bir kez daha rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte başarıyla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.