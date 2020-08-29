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Trabzon’da koronavirüs vakaları arttı! Valilik 'Kendinikorukendinikurtar' adıyla sosyal medyada kampanya başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 16:26 | Son Güncelleme

Trabzon’da koronavirüs vakaları il genelinde 2 bini aşarken, son olarak Araklı Anadolu Lisesi müdüründe koronavirüs çıkınca okulda görüştüğü tüm öğretmenlere tek tek test yapılmaya başlandı. Valilik vakaların önüne geçmek ve maske takma seferberliği oluşturmak için “Kendinikorukendinikurtar” adıyla sosyal medyada kampanya başlattı.

Trabzon’da koronavirüs vakaları arttı! Valilik 'Kendinikorukendinikurtar' adıyla sosyal medyada kampanya başlattı

Trabzon'da il genelinde, diğer hastaneler ve evde tedavi görenlerle birlikte vaka sayısının 2 bini aştığı kaydedildi. Fındık hasat sezonu ile birlikte hem şehir hem de yurt dışından gurbetçilerin Trabzon’a gelişiyle birlikte il genelinde yeniden tırmanan vaka sayısında yaşanan artış yetkilileri harekete geçirdi. Özellikle Trabzon’da vatandaşlar maske takmaları, hijyene dikkat etmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için Trabzon Valiliği harekete geçerken, “#KendiniKoruKentiniKurtar” sloganı ile sosyal medyada kampanya başlatıldı.

TRABZON VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, gerek ülkemiz genelinde gerekse Trabzon’da, alınan tüm tedbirlere, tüm uyarılara ve tüm denetimlere rağmen halen etkisini sürdürmektedir. Salgın süreci, başta devletimiz ve ilgili bakanlıkları, illerde ise valilerimiz koordinesinde; sağlık personelinin yanı sıra, kamu kurumlarının görevlendirdiği personel tarafından, gayretle ve özveriyle yönetilmektedir. Trabzon’da yakın zamanda oluşturulan Salgın Denetim Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte salgın ile mücadelede kullanılmak üzere sosyal medya ağırlıklı olmak üzere, açık hava mecralarının da kullanımıyla, kent sakinlerinin sürece aktif katılımını ve desteğini sağlayacak bir kampanya planlanmıştır. Bu doğrultuda bireyden topluma yayılacak şekilde, ‘virüsten korunma’ algısı oluşturmak amacıyla #KendiniKoruKentiniKurtar sloganı belirlenmiş ve söz konusu kampanya başlatılmıştır. Koronavirüse karşı kendimizi ve sevdiklerimizi korumalı, hep birlikte kentimizi bu beladan kurtarmalıyız. Diyoruz ki; ‘Sen de bize katıl, maskeni tak, kendini koru, kentini kurtar.’ Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızdan salgınla mücadelemize desteklerini sürdürmelerini bir kez daha rica ediyorum. İnşallah bu süreci hep birlikte başarıyla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan tüm uyarılara ve çabalara rağmen il genelinde vaka sayıları artarken, son olarak Trabzon’un Araklı ilçesinde Anadolu Lisesi Müdürü İ.Ö. Fethiye'de kızının düğününe katıldıktan sonra döndüğü Trabzon’da okulda öğretmenler ile 2 gün boyunca toplantı yaptı. Kendini halsiz hissedince test yaptıran İ.Ö. sonuçları pozitif çıkınca tedavi sürecine başladı. Genel durumu iyi olan İ.Ö.’nün evde karantina altında tutulduğu, temas ettiği kişiler ve toplantı yaptığı öğretmenlere de tek tek test yapılmaya başlandığı bildirildi.

Mart ayından bu yana geçen 5,5 aylık pandemi sürecinde il genelinde bugüne kadar 46 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. (İHA)

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