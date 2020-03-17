Trabzon’da koronavirüslü hasta var mı? Trabzon’la ilgili iddialara Sağlık Müdürlüğünden cevap!

Türkiye’de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 47 oldu. Sayının artması koronavirüslü hastaların Türkiye’nin nerelerinde olduğuna dair spekülasyonlara ve söylentilere yol açıyor. Son olarak Trabzon’da koronavirüslü bir hasta olduğu iddiası, vatandaşları endişelendirdi. Peki Trabzon’da koronavirüslü hasta var mı?

TRABZON’DA KORONALI HASTA VAR MI?

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Trabzon ilinde koronavirüslü bir hasta bulunmuyor.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTrabzon_ism%2Fstatus%2F1239860460377251841&widget=Tweet

Halkımıza duyurulur.

İlimizde şu an itibarıyla Corona Virüs testi pozitif olan bir vakamız bulunmamakta. pic.twitter.com/avPRr2vbRz — Trabzon İl Sağlık Md (@Trabzon_ism) March 17, 2020



