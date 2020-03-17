HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon’da koronavirüslü hasta var mı? Trabzon’la ilgili iddialara Sağlık Müdürlüğünden cevap!

Trabzon’da koronavirüslü hasta var mı? Trabzon’la ilgili iddialara Sağlık Müdürlüğünden cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 15:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile ilgili dezenfermasyonlar insanları panik olmasına neden oluyor. Son olarak Trabzon’da koronavirüslü bir hasta olduğu iddia edildi. Peki gerçekten de Trabzonda koronavirüslü biri var mı? Trabzon il sağlık müdürü iddialara cevap verdi.

Trabzon’da koronavirüslü hasta var mı? Trabzon’la ilgili iddialara Sağlık Müdürlüğünden cevap!

Türkiye’de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 47 oldu. Sayının artması koronavirüslü hastaların Türkiye’nin nerelerinde olduğuna dair spekülasyonlara ve söylentilere yol açıyor. Son olarak Trabzon’da koronavirüslü bir hasta olduğu iddiası, vatandaşları endişelendirdi. Peki Trabzon’da koronavirüslü hasta var mı?

TRABZON’DA KORONALI HASTA VAR MI?

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünün resmi twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Trabzon ilinde koronavirüslü bir hasta bulunmuyor.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTrabzon_ism%2Fstatus%2F1239860460377251841&widget=Tweet


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
TSK'da yeni koronavirüs önlemleri! 13 Nisan'a kadar tatilTSK'da yeni koronavirüs önlemleri! 13 Nisan'a kadar tatil
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon koronavirüs İl Sağlık Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Vakalar artacak, okul tatili uzayabilir

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısı 5 bin olabilir'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Haberlerdeki görüntü çileden çıkardı! 'Devlet yetkilileri...'

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Büyük rağbet! Koronavirüs satışları artırdı

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Virüsün merkez üssünde sadece 1 yeni vaka görüldü

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

Bakan Selçuk'tan sağlık raporu ve reçete açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Diğer Haberler
TSK'da yeni koronavirüs önlemleri! Bakan Akar açıkladı

TSK'da yeni koronavirüs önlemleri! 13 Nisan'a kadar tatil

Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi!

Avrupa'dan gelen Türkleri taşıyan ilk uçak indi!

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınları uyarısı: Buna tahammül edemeyiz

RTÜK Başkanı Şahin'den koronavirüs yayınları uyarısı!

Munzur Nehri'nde jandarma timinin botu devrildi! Bir asker akıntıda kayboldu

Tunceli'de JAK timinin botu devrildi!

İstanbul'da toplu taşımaya koronavirüs etkisi! Yüzde 44 azaldı

İstanbul'da toplu taşımaya koronavirüs etkisi! Yüzde 44 azaldı

Ali Rıza Demircan kimdir? Ali Rıza Demircan’ın sözleri tepki çekti!

Ali Rıza Demircan’ın sözleri tepki çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.