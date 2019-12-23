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Trabzon'da kriz masası oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:43 | Son Güncelleme

Trabzon'un Arsin ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken 10 ilçede çıkan 22 örtü yangını nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Trabzon'da kriz masası oluşturuldu! 10 ilçede 22 yangın

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane’den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

10 İLÇEDE 22 ÖRTÜ YANGINI

Trabzon’da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratla müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir.

Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz" dedi.

Arsin ilçesindeki yangının etkisini devam ettirdiği ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

İHA: 2 EV YANDI

Eynesil İshaklı Köyü Muratoğlu mevkisinde de orman yangını çıktı. Yangın rüzgar ve sıcak havanın etkisi ile yayılırken, görgü tanıklarının Eynesil Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen iftaiye ekipleri yola yakın yerlere müdahale etse de, rüzgarın etkisiyle yangın alanı genişleyerek devam ediyor. Eynesil İlçe Jandarma ekipleri ve Görele Orman işletme müdürlüğü ekiplerinin de olay yerinde yangına müdahale etmeye çalışıyor. Çaykara Ulucami köyünde 2 ev yandı.

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