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Trabzon'da kriz masası oluşturuldu! 10 ilçede 26 yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:43 | Son Güncelleme

Trabzon'un Arsin ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. Bölgeye ekipler sevk edilirken 10 ilçede çıkan 26 örtü yangını nedeniyle kriz masası oluşturuldu. 5 evin kül olduğu yangınlarda fındık bahçeleri de zarar gördü.

Trabzon'da kriz masası oluşturuldu! 10 ilçede 26 yangın

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane’den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 5 evin kül olduğu yangınlarda fındık bahçeleri de zarar gördü.

10 İLÇEDE 26 ÖRTÜ YANGINI

Trabzon’da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada 10 ilçede 26 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratla müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edildi.

Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

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BELEDİYE'DEN AÇIKLAMA

Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz" dedi.

Arsin ilçesindeki yangının etkisini devam ettirdiği ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangınıTrabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını
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