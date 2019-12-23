Trabzon'da kriz masası oluşturuldu! 10 ilçede 26 yangın

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Güneyce Mahallesi’nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane’den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. 5 evin kül olduğu yangınlarda fındık bahçeleri de zarar gördü.

10 İLÇEDE 26 ÖRTÜ YANGINI

Trabzon’da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz masası oluşturuldu.

Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada 10 ilçede 26 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratla müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edildi.