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Trabzon'da otomobil TIR'ın altında kaldı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Trabzon'da, TIR'ın çarpması sonucu önde seyreden başka bir TIR'ın altına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Trabzon'da otomobil TIR'ın altında kaldı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı TIR, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı 52 DR 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 EK 261 plakalı TIR'ın altına girdi.

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Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon TIR trafik kazası

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