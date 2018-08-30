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Trabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 08:19 | Son Güncelleme

Trabzon Havalimanı’nda ocak ayında pistten çıkan Pegasus’a ait yolcu uçağının parçaları sökülmeye başlandı. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğu, hizmet dışı kalan uçağın millet kıraathanesi olması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Trabzon Havalimanı’nda ocak ayında pistten çıkan ve denize metreler kala durabilen Pegasus’a ait yolcu uçağının parçaları sökülüyor. Kazanın ardından, büyük çaplı kurtarma operasyonu ile Trabzon Havalimanı apronunun bir bölümüne çekilen ve hizmet dışı kalan “Zeynep” adlı uçakta 23 Temmuz’da başlayan söküm işlemi devam ediyor. Avtrade şirketinin menajeri Dennis Lewis, uçağın sigorta şirketinin açtığı ihaleyi firma olarak aldıklarını söyledi. Uçağın söküm işlemine 23 Temmuz’da başladıklarını belirten Lewis, “Sökülen parçaların büyük bir kısmı İngiltere’ye ihraç edilecek” dedi.

İLGİLİ KURUMLARA BAŞVURULDU

Trabzon’un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da yolcu uçağını “millet kıraathanesi” olarak düzenlemek için ilgili kuruma başvuruda bulunduklarını söyledi. Sağıroğlu, “Uçağın Emine Erdoğan Parkı’nda millet kıraathanesi olarak hazırlanması yönünde girişimde bulunduk. Firmayla ücretsiz, hibe olarak verilmesini kararlaştırdık, imzalaştık. Elimizden gelen gayreti yapacağız” diye konuştu. (Yeni Şafak)

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Trabzon uçak ibrahim sağıroğlu yomra belediyesi millet bahçesi

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