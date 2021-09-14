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  4. Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Çay ve poğaça ısmarladığı kişi cemaatin ayakkabısını çaldı

Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Çay ve poğaça ısmarladığı kişi cemaatin ayakkabısını çaldı

14.09.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi girdiği camide cemaate ait bir çift ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki 1 Nolu Beşirli mahallesinde bulunan Adatepe Camii'nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

ÇAY VE POĞAÇA ISMARLADI

Geçtiğimiz günlerde öğle namazı öncesi caminin önüne gelen bir şahsı gariban gören caminin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, şahsı davet ederek çay ve poğaca ısmarladı. Çayını içtikten sonra işletmeci Haydar Yılmaz'a cami imamını ve dernek başkanını soran şahıs bir süre sonra çay ocağından çıktı.

AYAKKABILARI ALIP UZAKLAŞTI

Öğle namazının okunduğu sıralarda tekrar camiye gelen şahıs girişteki cemaatin ayakkabılarını inceledi. Gözüne kestirdiği spor ayakkabıyı ilk önce eline alan şahıs daha sonra etrafı kontrol etti. O anlarda kayıtta olan güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs aldığı ayakkabıyı montunun içine koyarak uzaklaştı. Cami çıkışında ayakkabılarının bıraktığı yerde olmadığını fark eden cemaat caminin derneğine başvurdu. Cami derneği tarafından incelenen güvenlik kameralarında ayakkabının çalındığı tespit edildi.

Adatepe Cami'nin çay ocağı işletmecisi Haydar Yılmaz, yaptığı açıklamada "Öğleden önce çay ocağını gelmişti. Cami imamı ve dernek başkanını sordu. Ben de onu gariban gördüm. Karnının aç olduğunu düşündüm poğaça ve çay verdim. Acıdım ona gariban gibi görünüyordu. Çayını içtikten sonra gitti. Öğle namazına doğru tekrar geldi. Namaz için cemaat camiye girince o da peşlerinden camiye girmiş" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Trabzon
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