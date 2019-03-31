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Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 18:40 | Son Güncelleme

Trabzon'un Tonya ilçesinde Muhammet Y. seçim sonuçları nedeniyle tartıştığı kırsal Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday olan Yusuf Kurt (66) ile yeğeni Muhammet Kurt'u (31) tabancayla yaraladı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastanede tedaviye alındı.

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Olay, saat 17.30 sıralarında Tonya ilçesi Kalıncam Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Muhammet Y. ile Kaleönü Mahallesi Muhtarı ve tek aday Yusuf Kurt arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

MAHALLE MUHTARINA ATEŞ AÇTI!

Kavga sırasında Muhammet Y. belinden çıkardığı tabanca ile Yusuf Kurt ile yanındaki yeğeni Muhammet Kurt'a ateş edip, kaçtı. Yusuf Kurt koluna ile yeğeni Muhammet Kurt da bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

Tonya'da seçim kavgası: 2 yaralı

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tonya'da seçim kavgası: 2 yaralı

SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR

Polisin, kaçan Muhammet Y.'yi aradığı belirtildi. İlçede geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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