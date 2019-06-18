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Trabzon'da sel: 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı.

"6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ ARANIYOR"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki sel felaketinde şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, kaybolan 4 kişiyi de arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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HELİKOPTER DE İSTENDİ

Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde de Araklı Kaymakamlığı'nda kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.
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'SIKINTIMIZ BÜYÜK'

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, "Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

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KAYMAKAMLIK'TAN VATANDAŞLARA UYARI

Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Trabzon’un Araklı ve çevre ilçelerdeki hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi de yapıldı. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderildi.

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BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZ SEFERBER OLMUŞTUR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Araklı’da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU TRABZON'A GELİYOR

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi.

(DHA / İHA)

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Trabzon hes borusu Taşkın sel Araklı

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Normal değil mi. Sizler doğayı katlederseniz doğa da sizi bir gün alır götürür. Orda hesler yapılırken bu insanlar boşuna direnmedi. Çünkü başlarına gelecek olanı herkes biliyordu. Rabbim kaybolanları sağ salim sevenlerine kavuştursun
güzel kardeşim hes yanlışlığı vardır veya yoktur bilemem ama hata şuki o boruyu oraya uygun görüp taktırandadır hata. o borunun çapı ve böyle bir durum olduğunda basınç değerleri ölçülüp buna göre hareket etmeleridir. yanlışlık mühendislik hatasıdır. ama sonuçta her hatanın bedelini insanlar ödüyor kimi malıyla kimi canıyla.
yayın yasağı gelir birazdan
Yine bir HES kazası yine dere yatağına kurulan EV ihmalkarlığı... Ne olur ders çıkartsak ta bu canlar gitmese...
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