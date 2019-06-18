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Trabzon'da sel felaketi! Bakan Pakdemirli'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün yaşanan sel ve heyelanlar sonucu 3 kişinin öldüğünü, 7 kişinin kaybolduğunu ve 4 kişinin de yaralandığını belirterek “Bundan sonra bu şekilde bir heyelanın bölgede tekrar etmemesi için her türlü tedbiri alacağız” dedi.

Gece geç saatlerde Ankara’dan havayolu ile Trabzon’a gelen Bakan Pakdemirli, selin yaşandığı Araklı ilçesine gelerek Kaymakamlık binasında oluşturulan kriz merkezinde Vali İsmail Ustaoğlu ve ilgililerden brifing aldı. Ardından burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli, “Trabzon’un Araklı ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında olan selin ardından buradayız. Gündüz saatlerinden beri olayı takip ediyoruz. En önemli tabiki üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız. Can kayıplarımız maalesef şuan itibariyle 3’e çıktı. Bu can kayıplarımız için hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu kayıplarımızdan bir tanesi Araklı belediyesi görevlisi. Bir tanesi imam hatip görevlimiz bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunlardan 3’ü büyükşehir görevlisi, 1 tanesi DSİ görevlisi 3 tane de vatandaşımız kayıp. 4 tane de yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Helikopterlerle gerekli yerleri sevkleri yapıldı. Sağlık durumlarından herhangi bir önemli durum yok” diye konuştu.

13 Haziran Perşembe gününden beri bölgenin ciddi yağış aldığını hatırlatan Pakdemirli, “Ayın 13’ünde ufak bir taşkın oldu bu bölgede ve hemen 10 tane araçla çalışmalar başladı. Bugün itibariyle saat 12 gibi Meteoroloji olarak biz sel, taşkın, heyelanla ilgili gerekli uyarılarımızı yaptık. Ama en nihayetinde bu işler Allah’ın işi. Nerde ne olacağını bilemiyorsunuz. Dağın bir parçasından kopan parça aşağıda dere yatağına geliyor ve dere yatağında sürüklenen rusubat dediğimiz çamurlu su aşağıdaki 4 adet binayı yıkmış, altlarındaki 2 adet de iş yerimizi de yıkıyor. Tabiki bu rusubatlarda aşağıda çamurlu sular eğimin azalması ile beraber bir barajlama oluşturuyor. Bu barajlama ile beraber şuan itibariyle Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapalı durumda. Sabah saatlerinden itibaren tüm ekipler hem DSİ hem büyükşehir hem de AFAD’ın ekipleri ile beraber bir an evvel bu karayolunun bir an evvel ulaşıma açılmasının gayreti içerisinde olacağız. Ama en önemli olan şuan içinde olduğumuz konu 7 tane kaybımızı buluyor olmak. Ekiplerimiz bir yandan da sabaha kadar arama çalışmalarını devam ettiriyor olacak. 76 vatandaşımız da tahliye edildi” şeklinde konuştu.

**HES BORUSUNUN PATLADIĞI İDDİALARI

Bakan Pakdemirli, selle ilgili erken saatlerde oradaki HES’in santral borusunun patlaması ve akabinde böyle bir olayın olduğu iddialarına da değinerek “Tamamen bu gerçek dışıdır. Çünkü bu tamamen doğal sebeplerle olmuş bir olaydır. Tamamen doğal sebeplerle dağdan bir parça koparak bir heyelana sebebiyet vermiştir” ifadelerini kullandı.

"OKULLARIN TATİL OLMASI TEK TESELLİMİZ"

Selin meydana geldiği Çamlıktepe’de 200’ün üzerinde ilk ve ortaokul öğrencisinin Cuma günü okulların tatil olması nedeniyle okulda olmamalarının kendileri açısından en büyük teselli kaynağı olduğunu belirten Bakan Pakdemirli “Orda aşağı yukarı geçen Cuma itibariyle 200’ün üzerinde çocuğumuz okuyordu. İyi ki okullar tatildi. Çocuklarımız böylelikle tehlikeden kurtulmuş oldu” diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli, sabahın ilk ışıkları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte sel bölgesinden incelemelerde bulunacaklarını belirterek “Kayıp 7 vatandaşımızı inşallah sağ salim bulma umudu içinde olacağız” diyerek başta Araklılılar ve Trabzonlular olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"EK TEDBİRLER ALINMADAN VATANDAŞLARIN DÖNMESİ DOĞRU DEĞİL"

Yağışların yarın öğleden sonra bölgede yine etkili olacağına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, “Vatandaşlarımız bölgeden tahliye edilmiş durumda. Yağışlar yarın öğleden sonra tekrar hızlanacak. Ek tedbirleri almadan vatandaşlarımızın buraya dönmesini çok doğru bulmuyoruz. Selin oluş nedeni teknik bir konu. Teknik elemanların incelemesi lazım. Bundan sonra bu şekilde bir heyelanın bölgede tekrar etmemesi için her türlü tedbiri alacağız. İnşallah bölgemiz bir daha heyelan görmeyecek” dedi.

'YANLIŞ BİLGİ AKSETTİRDİLER'

Gazetecilerin sorusu üzerine, helikopterlerle yaralıların intikali sırasında kendisine ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini, bu nedenle ilk açıklamayı bu yönde yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Sanki cesetler bulundu' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. Şuan 2 tane kayıp vatandaşımıza da ulaşıldı. 8 tane kayıp vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

'TÜM EKİPLER SEFERBER DURUMDA'

Bölgede sel ve heyelana hidroelektrik santrali (HES) barajının neden olduğu yönünde iddialara ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, "Öyle bir olay söz konusu değil. AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yine 30 tane JAK Timimiz şuan gelmek üzere. Yine civar illerimizden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm ekiplerimiz seferber durumdadır" dedi.

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HELİKOPTER DE İSTENDİ

Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde de Araklı Kaymakamlığı'nda kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.
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'SIKINTIMIZ BÜYÜK'

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, "Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

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KAYMAKAMLIK'TAN VATANDAŞLARA UYARI

Araklı Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılarak sel bölgesine vatandaşların gitmemesi istendi.

Yapılan açıklamada "İlçemiz Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle Araklı ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın hiçbir şekilde bu mahallelere gitmemeleri ve yetkililere yardımcı olmaları rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Trabzon’un Araklı ve çevre ilçelerdeki hastanelere doktor, sağlık çalışanı ve ambulans takviyesi de yapıldı. Kentteki diğer hastanelerde görevliler de ilçeye gönderildi.

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BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZ SEFERBER OLMUŞTUR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Araklı’da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU TRABZON'A GELİYOR

Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi.

(DHA / İHA)

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Trabzon hes borusu Taşkın sel Araklı

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Normal değil mi. Sizler doğayı katlederseniz doğa da sizi bir gün alır götürür. Orda hesler yapılırken bu insanlar boşuna direnmedi. Çünkü başlarına gelecek olanı herkes biliyordu. Rabbim kaybolanları sağ salim sevenlerine kavuştursun
güzel kardeşim hes yanlışlığı vardır veya yoktur bilemem ama hata şuki o boruyu oraya uygun görüp taktırandadır hata. o borunun çapı ve böyle bir durum olduğunda basınç değerleri ölçülüp buna göre hareket etmeleridir. yanlışlık mühendislik hatasıdır. ama sonuçta her hatanın bedelini insanlar ödüyor kimi malıyla kimi canıyla.
@bulent.akyol Arkadaşlar şuan bu bölgede yaşıyorum ve bazı haber kanallarin yanlış yönlendirmesiyle karşı karşıyayız. Selin meydana geldiği bölgenin dibinde HES var ancak yukarda sel oluyor ve hes in bir bolumunede zarar veriyor. Hatta o gazete haberleri bile hatasını düzeltti. Bide bu HES 0.63mw çok küçük. Su depolama alanı bir 4 M2 oda kadar kucuk. Yani bir sel etkisi yaratmaz. Her doğal afeti birileri bir yere çekmeye calisiyor
yayın yasağı gelir birazdan
Yine bir HES kazası yine dere yatağına kurulan EV ihmalkarlığı... Ne olur ders çıkartsak ta bu canlar gitmese...
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