Trabzon'da sel felaketi! Trabzon Valisi'nden açıklama

Olay, saat 14.00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede şiddetli yağış sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Yoğun su akışı nedeniyle mahallede taşkın meydana geldi. Meydana gelen taşkın, Yeşilyurt Mahallesi’ni su altında bıraktı. "2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ KAYIP" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlarda, daha önce 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de kayıp olarak arandığını duyurduğu açıklamasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu, ilçedeki sel ve heyelanda 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 8 kişinin ise kayıp olarak arandığı, 67 vatandaşın da, helikopterle güvenli bölgeye taşındığını belirtti. Ustaoğlu, sel afetinde 4 kişinin de yaralandığını kaydederek şunları söyledi: "Yaptığımız tespitlere göre şu ana kadar 2 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Haber alamadığımız şuan 8 vatandaşımız mevcut. Onları da arkadaşlarımız, tüm ekiplerimizle aramalar devam ediyor. Şuan bölgemizde AFAD başta olmak üzere civar illerden de ekiplerimiz geldi. Yine Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bir helikopteri ile Hava Kuvvetlerimize bağlı bir helikopterle heyelan ve sel felaketinin olduğu bölgede, başta yaralılarımız olmak üzere vatandaşlarımızın tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 67 vatandaşımızın güvenli bölgeye tahliyesi sağlanmış durumda. Şuan Araklı Devlet Hastanesi’nde 2 vatandaşımızın cesedi var. Bunlardan bir tanesi o bölgedeki imamımıza ait kimliği tespit edildi. Diğeri de Araklı belediyemizin bu bölgede çalışan personeli."

'YANLIŞ BİLGİ AKSETTİRDİLER' Gazetecilerin sorusu üzerine, helikopterlerle yaralıların intikali sırasında kendisine ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yanlış bir bilgilendirme geldiğini, bu nedenle ilk açıklamayı bu yönde yaptıklarını ifade eden Vali Ustaoğlu, "Sanki cesetler bulundu' diye bir yanlış bilgi aksettirdiler bize. Onlar bizim yaralı vatandaşlarımız. Şuan 2 tane kayıp vatandaşımıza da ulaşıldı. 8 tane kayıp vatandaşlarımıza yönelik de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. 'TÜM EKİPLER SEFERBER DURUMDA' Bölgede sel ve heyelana hidroelektrik santrali (HES) barajının neden olduğu yönünde iddialara ilişkin de konuşan Vali Ustaoğlu, "Öyle bir olay söz konusu değil. AFAD ekiplerimiz, tüm arama kurtarma ekiplerimiz Jandarma Genel Komutanlığı’ndan yine 30 tane JAK Timimiz şuan gelmek üzere. Yine civar illerimizden AFAD ekiplerimiz olay yerinde. Yoğun bir şekilde vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için tüm ekiplerimiz seferber durumdadır" dedi. HELİKOPTER DE İSTENDİ Bölgede suya kapılan araç ve iş makineleri sürüklenirken, ilçede okul ve iş yerleri ile evler sular altında kaldı, 4 ev ise yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazında kalanlar olabileceği belirtilirken, kurtarma ekiplerinin havadan bölgeye ulaşabilmesi için askeri helikopterler talep edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu yönünde ihbar üzerine, karadan bölgeye ulaşmak için çalışma başlatıldı.

KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU Bu arada Trabzon Valiliği bünyesinde de Araklı Kaymakamlığı'nda kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon ve çevre illerden bölgeye takviye AFAD ve diğer kurtarma birlikleri istendi.

'SIKINTIMIZ BÜYÜK' Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Çebi, "Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.