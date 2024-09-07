Trabzon'da şelale taştı: Mağaradaki ziyaretçiler mahsur kalınca...

Düzköy ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nın üst kısmında yer alan şelale taştı.

ZİYARETÇİLER İÇİN SEFERBER OLUNDU

Mağara girişinin taşan suyla göle döndüğü anlar kameraya yansırken, yağış nedeniyle mağara tedbir amaçlı ziyaretçi giriş- çıkışına kapatıldı. Girişi suyla kaplanan mağaradaki ziyaretçiler içeride mahsur kalırken, bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri, meydana gelen sel ve su taşkınlarına müdahalede bulundu. Mağara içindeki ziyaretçiler bulundukları yerden alınarak, güvenli alana çıkarıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çal Mağarası'nda meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından İtfaiye ve AFAD ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz başarılı bir operasyonla vatandaşlarımızı güvenli şekilde bulundukları yerden çıkarmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bölgede ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır