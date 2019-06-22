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Trabzon'da selde kaybolan vatandaşlar için arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:08 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü meydana gelen selde kaybolan 3 kişiyi bulmak için çalışmalar 4. gününde de sürüyor.

Trabzon'da selde kaybolan vatandaşlar için arama çalışmaları devam ediyor

7 kişinin ölümü 3 kişinin kaybolması ile sonuçlanan selin ardından bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri arasında ise Jandarma’nın en seçkin askerlerinden oluşan Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) timleri de bulunuyor.

SDASDADA

31 kişilik personeliyle 3 ayrı tim halinde çalışmalarını sürdüren JAK’lar ile olayın ilk gününden bu yana bölgede çalışmalara aralıksız devam eden AFAD, AKUT, İtfaiye, UMKE, İHH ve Kızılay ekipleri de sel sularına kapılan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir’i aramaya devam ediyor.

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Ankara’dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK) timleri ise debisi zaman zaman yükselen Karadere’nin azgın sularında çalışmalarını sürdürüyor.

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Bölgede daha öncede 10 Mayıs tarihinde Bayburt’taki Derebaşı virajlarında uçuruma yuvarlanıp kaybolan Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı aramak içinde gelen ve çalışmalar esnasında 2 şehit veren tim bu sefer Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kaybolun vatandaşları bulmak için canla başla çalışıyor. Hırçın akan Karadere deresinin sularına karşı çalışan timlerin verdiği mücadele İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülendi.

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Hem havadan hem sudan hem de karadan devam eden çalışmalar 4. gününde de devam ediyor.

ERER

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(İHA)

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