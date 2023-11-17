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Trabzon'da şiddetli rüzgar! Aydınlatma direği yola devrildi

17.11.2023 00:06 | Son Güncelleme:
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Trabzon'da etkili rüzgar nedeniyle orta refüjteki aydınlatma direği Karadeniz Sahil Yolu'na devrildi. Olay sırasında yoldan araç geçmemesi olası kazayı önledi. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Direğin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Trabzon'da şiddetli rüzgar! Aydınlatma direği yola devrildi

Kentte saat 22.00 sırlarında sağanak ve rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Toklu mevkisinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun ortasında bulunan 25 metrelik demir aydınlatma direği, orta refüjte bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Yola yan yatan direğe bağlı lambalar da çevreye savruldu.

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İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yolun boş olması olası kazayı önlerken, Trabzon-Giresun istikametinde sola yanaşan 2 TIR ise, arkadan gelen araçların direğe çarpmaması için önlem aldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ulaşım aksadı. Enerji kesintisi sonrası direğin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

(DHA)


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Trabzon rüzgar aydınlatma direği
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