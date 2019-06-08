Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay Trabzon’un en işlek caddelerinden Uzunsokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar olaya dahil olunca bir anda kalabalık arttı.

ÖFKELİ KALABALIK SALDIRDI



Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşların şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kalabalığın elinden şahsı güçlükle alırken, kızgın kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtabildi. Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

