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Trabzon'da uzman çavuş Hamza Akın evinde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir uzman çavuş tek başına kaldığı evinde kafasına dayadığı silahla intihar etti.

Trabzon'da uzman çavuş Hamza Akın evinde intihar etti

Alınan bilgiye göre, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Hamza Akın, bugün göreve gelmeyince silah arkadaşları tarafından telefonla arandı. Kendisine ulaşılamayınca evine gelen arkadaşları içeri girdiklerinde Akın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Şakağına beylik tabancası ile bir el ateş etmek suretiyle intihar ettiği belirlenen Hamza Akın'ın cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, cenazesinin memleketi Afyonkarahisar'a gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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