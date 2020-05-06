Trabzon'da vahşi cinayet! Cesedini araçla birlikte yaktılar

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi’nde 4 Mayıs Pazartesi akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Soner Taşkın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra araçla birlikte ateşe verilmiş ve yaşamını kaybetmişti.

Olay sonrası, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı, cinayeti işledikleri şüphesiyle Önder T. (35) ile Neşat A.’yı (43) gözaltına almıştı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kaşüstü’ndeki Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Önder T., Soner Taşkın’ın olay günü 12.00 sıralarında kendisini aradığını ve bin 500 lira alacağı olduğunu hatırlatarak görüşmek istediğini, kendisinin de iftardan sonra görüşüp parayı verebileceğini beyan etti.

Soner Taşkın’ın beraberindeki Neşat A. ile saat 22.00 sıralarında kendisine ait dükkana geldiklerini ve Yomra’da dağ yoluna saptıklarını söyleyen Önder T., 10 km kadar gittikten sonra durduklarını ve Neşat A.’nın uyuşturucu almak için Soner Taşkın’dan 500 lira borç istediğini ve ardından silahla ateş ettiğini söyledi.