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Trabzon'da vahşi cinayet! Cesedini araçla birlikte yaktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 20:45 | Son Güncelleme

Trabzon’da, bir kişinin aracın içerisinde vurulduktan sonra araçla birlikte yakılarak işlenen cinayette şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Trabzon'da vahşi cinayet! Cesedini araçla birlikte yaktılar

Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi’nde 4 Mayıs Pazartesi akşam 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Soner Taşkın (36) bir aracın içerisinde silahla vurulduktan sonra araçla birlikte ateşe verilmiş ve yaşamını kaybetmişti.

Olay sonrası, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı, cinayeti işledikleri şüphesiyle Önder T. (35) ile Neşat A.’yı (43) gözaltına almıştı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Kaşüstü’ndeki Trabzon Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Önder T., Soner Taşkın’ın olay günü 12.00 sıralarında kendisini aradığını ve bin 500 lira alacağı olduğunu hatırlatarak görüşmek istediğini, kendisinin de iftardan sonra görüşüp parayı verebileceğini beyan etti.

Soner Taşkın’ın beraberindeki Neşat A. ile saat 22.00 sıralarında kendisine ait dükkana geldiklerini ve Yomra’da dağ yoluna saptıklarını söyleyen Önder T., 10 km kadar gittikten sonra durduklarını ve Neşat A.’nın uyuşturucu almak için Soner Taşkın’dan 500 lira borç istediğini ve ardından silahla ateş ettiğini söyledi.

"SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI"

Önder T. ifadesinde, yalnızca uzman doktorlar tarafından yeşil reçete ile yazılabilen, nörolojik rahatsızlıklarda kullanılan ve uyuşturucu madde bağımlılığına geçişi kolaylaştırdığı bilinen Lyrica isimli haptan iftar sonrası kullandığını ve 2-3 günde bir bu haptan içtiğini de söyledi. Soner Taşkın’ı Neşat A.’nın öldürdüğünü iddia eden Önder T., Soner Taşkın’a ait silahla Neşat A.’ya ateş etmek istediğini ancak emniyet kilidini açamadığı için ateş edemediğini, Neşat A.’nın ise silahının tutukluk yapması sebebiyle kendisini vuramadığını ve kaçtığını iddia etti.

Neşat A. ise savcılıktaki ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek cinayeti Önder T.’nin işlediğini, Soner Taşkın’ı vurduktan sonra kendisini de vurmak istediğini ancak kaçmayı başararak bir eve sığındığını ve canını zor kurtardığını söyledi.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Önder T. ve Neşat A., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, Trabzon Adliyesi’nde çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘kasten vahşice adam öldürmek’ suçlamasıyla tutuklanarak Bahçecik’te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiler. Öte yandan, şüphelilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 14 gün süreyle tek kişilik hücrede karantinada tutulacakları ve Beşikdüzü Beşikdüzü T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’na sevk edilecekleri öğrenildi.

OTOPSİSİ DEVAM EDİYOR

Cinayete kurban giden Soner Taşkın’ın otopsisinin ise cinayeti aydınlatacak delillerin ortaya çıkarılması için Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda devam ettiği kaydedildi. Savcılık, Soner Taşkın’ın vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin hangi silaha ait olduğunu, silahın kime ait olduğunu ve silah üzerindeki parmak izleriyle olay yerinde bulunan kanlı eldivenlerin karşılaştırılmasını içeren kriminal sonuçların ışığında cinayeti aydınlatacak deliler üzerinden duruyor. (İHA)

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