Vaka görülen lisede eğitime ara verildi

Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Bostancı Mahallesi’ndeki Trabzon Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, bazı öğrencilerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine, eğitime ara verildi. Liseye ait öğrencilerin kaldığı pansiyon ise karantinaya alındı.

Ortahisar Kaymakamlığı'dan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun kararıyla okulda yüz yüz eğitim durdurularak sınavlara da ikinci bir emre kadar ara verildiği duyuruldu.

ZONGULDAK'TA DA 4 ÖĞRENCİDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ, SINIFLAR KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen eğitim öğretimde, geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitimin yeniden başladığı Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kızılcapınar Ortaokulunda iki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonucu sonrası okul karantinaya alınarak, Cuma gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.

Diğer yandan ilçe merkezinde yer alan iki ayrı okulda da iki öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkması sonrası okullardaki iki sınıf karantinaya alındı. Okullarda güvenlik amaçlı tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.

(DHA / İHA)



