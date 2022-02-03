Trabzon'da vakalar artıyor! İl Sağlık Müdürü'nden önemli açıklama: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

Türkiye'de son 2 günde 100 binin üzerine çıkan vaka sayıları, Omicron'un da etkisiyle artışını sürdürüyor. Hemen hemen her ilde vakalar tedirgin edici şekilde artamaya devam ederken, Trabzon'da yükselişini sürdüren vakalar günlük binin üzerine çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu süreci beklediklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yapmamız gereken işleri biliyoruz, bunlara göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Vaka sayılarının yukarıya çıkacağını tahmin ettiklerini belirten Usta, "İlimizdeki süreç vakaların artma yönünde olduğu bir süreç. Biraz da olsa yoğun bakımlara ve servislere yansımalar başladı. Bu süreci yaşayacağımızı biliyorduk ve ona göre de hazırlıklarımızı yapmaya gayret etmiştik. Valimizin önderliğinde ilgililerle bir toplantı yaptık, istişarelerde bulunduk. Biz şimdi yapmamız gereken işleri biliyoruz, bunlara göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sadece vatandaşımızın daha duyarlı olmasını, maske, mesafe, temizlik konularında daha dikkatli olmasını, özellikle hatırlatma dozu aşılarının yapılmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte inşallah bu artışı da geriye çevirmiş olacağız. Diğer artışlarda olduğu gibi hastaneler olarak altında ezilmemiş bir şekilde bundan da çıkacağız diye umut ediyoruz" dedi.

"Vakaların artmasında birçok etken vardır tabi ki ama özellikle vakaların Omicron’a bağlandığı durumda çok kolay ve hızlı yayıldığını biliyoruz" diyen Usta, "Daha önceki koruma tedbirlerine riayet ediyorsak bile yine ona rağmen yayılmasının olabileceğini düşündüğümüz için, sayın Bakanımızın da söylediği gibi mesafeleri bir metreden iki metreye çıkaralım, maskeleri daha sıkı takalım, kapalı ortamda mümkün olduğu kadar durmayalım, duruyorsak maskeleri karşılıklı olarak takalım ve temizlik konularına dikkat edelim şeklindeki söylemleri yerine getirmemiz çok daha önemli bu süreçte" şeklinde konuştu.

"HASTALARIMIZIN YÜZDE 80'İ AŞISINI TAMAMLAMAMAIŞ YA DA AŞISIZ KİŞİLER"

Vakalarımız binin üzerinde seyrettiğini ve gittikçe de arttığını vurgulayan Usta, "Bu bir süreç. Bu süreci yaşayacağız. Nerelerde duracağını bilmiyoruz, nerelerden aşağıya döneceğini bilmiyoruz ama tek bildiğimiz şey, yoğun bakım ve servislere yansımaların bir nebze olduğunu ve bu konuda duyarlılığın artarak farkındalığın oluşması. Özellikle 65 yaş üstü bizim için önem arz ediyor. Hastanelerde yatanlar olarak baktığımızda o yaş grubu daha çok etkileniyor. Şükür ki o yaş grubunda aşı oranımız yüksek ama hatırlatma dozu vakti gelip, yapılmayan var. Onları biz aşısız olarak kabul ediyoruz. Şu an baktığımızda dün itibarıyla servislerde ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i aşısını tamamlamamış ya da aşısız olan kişiler ve bunların büyük oranı da 65 yaş üstü kişiler. Dolayısıyla bu bizim için bir sinyal. Bu doğrultuda hareket bekliyoruz" diye konuştu.

"30 YAŞ ALTI KESİMDE İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRMAYANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR"

Aşıda 3 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunun önemine değinen Usta, "Sürekli gezen, sürekli hareket eden, seyahat eden kesim de 40 yaş altı kesim. Bunlardan 30 yaş altı kesimde ikinci doz aşısını yaptırmayanlar da bir yoğunluk oluşturuyor. Onların da hem ikinci dozunu hem de hatırlatma dozu vakti gelenlerin aşısını yaptırmalarını bekliyoruz. Aşıda 3 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu gerekli. Bir aydan sonra ikinci dozun yapılmış olması gerekli. Bunlara harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Aşıyla ilgili bilgi almak isteyen, durumunu öğrenmek isteyenlerin HES uygulaması, e-Nabız uygulaması gibi platformlardan bilgi alabilmeleri mümkün. Bu doğrultuda bilinç oluşturarak doğru hamleleri halkımızdan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

