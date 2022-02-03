HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da vakalar artıyor! İl Sağlık Müdürü'nden önemli açıklama: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

Trabzon'da vakalar artıyor! İl Sağlık Müdürü'nden önemli açıklama: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

03.02.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantı etkisiyle artışını sürdüren vaka sayısı son 2 günde 100 bini aştı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da koronavirüs yayılımı devam ederken, kentte günlük vaka sayısı bini geçti. Tedirgin eden gidişata ilişkin İl Sağlık Müdür Hakan Usta önemli açıklamalarda bulundu. Vakaların giderek arttığını belirten Usta, bu yükselişi tahmin ettiklerini ve hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Trabzon'da vakalar artıyor! İl Sağlık Müdürü'nden önemli açıklama: Hazırlıklarımızı yapıyoruz

Türkiye'de son 2 günde 100 binin üzerine çıkan vaka sayıları, Omicron'un da etkisiyle artışını sürdürüyor. Hemen hemen her ilde vakalar tedirgin edici şekilde artamaya devam ederken, Trabzon'da yükselişini sürdüren vakalar günlük binin üzerine çıktı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, bu süreci beklediklerini ve ona göre hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yapmamız gereken işleri biliyoruz, bunlara göre hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Vaka sayılarının yukarıya çıkacağını tahmin ettiklerini belirten Usta, "İlimizdeki süreç vakaların artma yönünde olduğu bir süreç. Biraz da olsa yoğun bakımlara ve servislere yansımalar başladı. Bu süreci yaşayacağımızı biliyorduk ve ona göre de hazırlıklarımızı yapmaya gayret etmiştik. Valimizin önderliğinde ilgililerle bir toplantı yaptık, istişarelerde bulunduk. Biz şimdi yapmamız gereken işleri biliyoruz, bunlara göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sadece vatandaşımızın daha duyarlı olmasını, maske, mesafe, temizlik konularında daha dikkatli olmasını, özellikle hatırlatma dozu aşılarının yapılmasını bekliyoruz. Bunlarla birlikte inşallah bu artışı da geriye çevirmiş olacağız. Diğer artışlarda olduğu gibi hastaneler olarak altında ezilmemiş bir şekilde bundan da çıkacağız diye umut ediyoruz" dedi.

b39fee26-6b60-451a-9d5b-faaa613e25c1

"Vakaların artmasında birçok etken vardır tabi ki ama özellikle vakaların Omicron’a bağlandığı durumda çok kolay ve hızlı yayıldığını biliyoruz" diyen Usta, "Daha önceki koruma tedbirlerine riayet ediyorsak bile yine ona rağmen yayılmasının olabileceğini düşündüğümüz için, sayın Bakanımızın da söylediği gibi mesafeleri bir metreden iki metreye çıkaralım, maskeleri daha sıkı takalım, kapalı ortamda mümkün olduğu kadar durmayalım, duruyorsak maskeleri karşılıklı olarak takalım ve temizlik konularına dikkat edelim şeklindeki söylemleri yerine getirmemiz çok daha önemli bu süreçte" şeklinde konuştu.

"HASTALARIMIZIN YÜZDE 80'İ AŞISINI TAMAMLAMAMAIŞ YA DA AŞISIZ KİŞİLER"

Vakalarımız binin üzerinde seyrettiğini ve gittikçe de arttığını vurgulayan Usta, "Bu bir süreç. Bu süreci yaşayacağız. Nerelerde duracağını bilmiyoruz, nerelerden aşağıya döneceğini bilmiyoruz ama tek bildiğimiz şey, yoğun bakım ve servislere yansımaların bir nebze olduğunu ve bu konuda duyarlılığın artarak farkındalığın oluşması. Özellikle 65 yaş üstü bizim için önem arz ediyor. Hastanelerde yatanlar olarak baktığımızda o yaş grubu daha çok etkileniyor. Şükür ki o yaş grubunda aşı oranımız yüksek ama hatırlatma dozu vakti gelip, yapılmayan var. Onları biz aşısız olarak kabul ediyoruz. Şu an baktığımızda dün itibarıyla servislerde ve yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 80’i aşısını tamamlamamış ya da aşısız olan kişiler ve bunların büyük oranı da 65 yaş üstü kişiler. Dolayısıyla bu bizim için bir sinyal. Bu doğrultuda hareket bekliyoruz" diye konuştu.

"30 YAŞ ALTI KESİMDE İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRMAYANLAR YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR"

Aşıda 3 ay geçtikten sonra hatırlatma dozunun önemine değinen Usta, "Sürekli gezen, sürekli hareket eden, seyahat eden kesim de 40 yaş altı kesim. Bunlardan 30 yaş altı kesimde ikinci doz aşısını yaptırmayanlar da bir yoğunluk oluşturuyor. Onların da hem ikinci dozunu hem de hatırlatma dozu vakti gelenlerin aşısını yaptırmalarını bekliyoruz. Aşıda 3 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu gerekli. Bir aydan sonra ikinci dozun yapılmış olması gerekli. Bunlara harfiyen uyulmasını bekliyoruz. Aşıyla ilgili bilgi almak isteyen, durumunu öğrenmek isteyenlerin HES uygulaması, e-Nabız uygulaması gibi platformlardan bilgi alabilmeleri mümkün. Bu doğrultuda bilinç oluşturarak doğru hamleleri halkımızdan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrobüste dehşet! Bıçakla saldırdıMetrobüste dehşet! Bıçakla saldırdı
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar! Son sözü...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı

Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra fotoğraf çekti

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra fotoğraf çekti

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Rus bombardıman uçakları bölgeye geldi! İngiltere alarma geçti

Rus bombardıman uçakları bölgeye geldi! İngiltere alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.