HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Trabzon'daki cami eleştirilerin hedefi olmuştu: Şimdi gören 'Allah razı olsun' diyor

Trabzon'daki cami eleştirilerin hedefi olmuştu: Şimdi gören 'Allah razı olsun' diyor

01.05.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da iki yolun ortasına inşa edilerek eleştirilerin hedefi olan cami ile hem estetik görüntüsü hem de mimarisi ile beğeni topluyor. Caminin inşaatı başladığında iki yol arasında olmasından dolayı çok eleştiri aldıklarını ancak cami bittikten sonra eleştirenlerin "Çok güzel oldu" demeye başladığını kaydeden Sahil Camii Dernek Başkanı Haydar Karamanlı, ''iki yol arasına cami olur mu? dediler. Ama şimdi görenler 'Allah razı olsun' diyor. Camimiz deniz manzaralı'' ifadelerini kullandı.

Trabzon'daki cami eleştirilerin hedefi olmuştu: Şimdi gören 'Allah razı olsun' diyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde iki yolun ortasına inşa edilerek eleştirilerin hedefi olan cami ile hem estetik görüntüsü hem de mimarisi ile beğeni topluyor. 1 Nolu Beşirli mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu kenarında yapılan Sahil Camii'ye, vatandaşlar her iki taraftan da üst geçitten ulaşabiliyor.

1 Nolu Beşirli Mahallesi Sahil Cami Dernek Başkanı Haydar Karamanlı, caminin inşaatına başlarken kendilerine çok eleştirilenler olduğunu ancak bittiğinde eleştirenlerin bile "Çok güzel oldu" demeye başladığını belirterek caminin estetik bakımdan Selçuklu, Osmanlı mimari özelliğe sahip olduğunu söyledi.

AW609398_01 (1)

ESKİDEN KERVANLARIN GEÇTİĞİ YERDİ

Caminin yapıldığı yerin Osmanlı döneminde kervanların kullandığı bir nokta olduğunu ve burada Osmanlı Dönemi'nden kalma eski bir cami olduğunu hatırlatan Sahil Camii Dernek Başkanı Haydar Karamanlı, ”Burada daha önce Osmanlıdan kalma camimiz vardı ve eski tarihlerde burası kervanların geçtiği yol güzergahı idi. Şimdi ise uluslararası bir yol oldu. Camimiz, stat yapılınca ister istemez yollar genişlediği için yıkıldı. Yıkıldığı için ihtiyaca hasıl olduğundan burası imara açıldı, imara açıldıktan sonra bizde bu projeyi uyguladık” dedi.

AW609398_06

ELEŞTİRENLER 'ALLAH RAZI OLSUN' DİYOR

Caminin inşaatı başladığında iki yol arasında olmasından dolayı çok eleştiri aldıklarını ancak cami bittikten sonra eleştirenlerin "Çok güzel oldu" demeye başladığını kaydeden Karamanlı, “Çok eleştiri oldu burada geniş bir yerimiz vardı. Böyle bir cami yeri sahilde hiçbir caminin yok. 30 dönüme yakın bir yerimiz var. Yer hazinenin ama Diyanet İşleri Başkanlığı Ortahisar Müftülüğü'ne tahsis etti. Burası iki yol arası ama yollar geniş ondan dolayı bir şey bulamadılar iki yol arasına cami olur mu? dediler. Öyle yer var ki daha dar bir alana cami yapıldı, bunu da görüyoruz, biliyoruz. Bu bir ihtiyaç, camimiz yol üzerinde olduğu için özellikle araçlarıyla geçenler Cuma namazında camimizi dolduruyor. Görenler Allah razı olsun diyor. Baştan eleştirenler ne zaman ki cami yapıldı, ibadete açıldı, 'Çok güzel oldu' demeye başladı.

AW609398_11

Camimiz hem estetik hem Selçuklu, Osmanlı mimari özelliğe sahip gelenler o yönde camimizi beğeniyorlar. Caminin içerisinde girildiğinde insan huşu bir şekilde rahatça namazını kılıyor. Camimiz aynı anda yaklaşık 900 kişi ibadet edebilecek. Camimiz deniz manzaralı alanı açık bakıldığında insanı cezbedecek mimari yapıya sahip” diye konuştu.

AW609398_05

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defalarca ateş ettiler! Sokak ortasında dehşet görüntüDefalarca ateş ettiler! Sokak ortasında dehşet görüntü
"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu"14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası" diyerek duyurdu
Babacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştıBabacan ve İmamoğlu bir araya geldi! Kılıçdaroğlu'nun mesajını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

'Sürpriz'li müjde için beklenen gün!

Şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür!

Şampiyonluk kutlamalarında futbolculardan Fenerbahçe'ye küfür!

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Putin ortadan kaybolacak! 'Rusya'nın kontrolünü devretti'

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Sır perdesi aralanıyor! Korkunç ses kaydı dosyaya girdi

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş değişiklik

İlginizi Çekebilir

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

Medeniyetten kilometrelerce uzakta kurtarılmayı bekledi!

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

30 yaşında, 57 çocuğu var! “Flört hayatımı etkiliyor”

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Sütyensiz tarzıyla olay oldu! Bomba Hadise göndermesi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.