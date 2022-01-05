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Trabzon'daki kazada ölen İrem, vasiyetiyle yürek burktu! ''Dünyaya imza atıp gitti''

05.01.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 9 gün önce yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen İrem'in vasiyeti ortaya çıktı. Acılı baba Mustafa Keleşoğlu, ''Kızımın vasiyetiydi, organları hayat oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, gurur duyuyorum" dedi.

Trabzon'daki kazada ölen İrem, vasiyetiyle yürek burktu! ''Dünyaya imza atıp gitti''

Kaza, 27 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Liman kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yusuf Yiğit (71) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu’na çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan İrem Keleşoğlu’nu ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Keleşoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine aile, kızları İrem’in organlarını bağışladı. İrem'in böbrekleri, korneaları ve karaciğeri Samsun’dan gelen özel ekibin operasyonuyla alındı. Organları Erzurum ve Samsun’a gönderilerek 5 kişiye nakledilen İrem Keleşoğlu, aile kabristanlığında defnedildi.

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SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İrem'e çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü Yusuf Yiğit ise kazadan 3 saat sonra Araklı ilçesinde polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Yiğit, sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İrem'in ölümü üzerine gözaltına alınan Yiğit tutuklandı.

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''YENİ YIL HEDİYESİ OLDU''

İrem Keleşoğlu’nun böbrek hastası babasının durumuna üzüldüğü için organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Mustafa Keleşoğlu, "Kızımın vasiyetiydi. 3 arkadaş kendi aralarında konuşuyorlar, 'Üçümüzden birine bir şey olursa organlarımızı bağışlayacağız. Birbirimize vasiyetimiz olsun' demişler. Bizim için zor bir karardı ama onayladık. Kızımın organları ve korneaları 5 insana hayat oldu, can oldu. O insanlara yeni yıl hediyesi oldu. Kızım giderken dünyaya imzasını atıp gitti, insanlara bir şeyler bıraktı. Belki başkalarına da örnek olur. Kızımla gurur duyuyorum. Bizi ve arkadaşlarını onore etti. İnsanlara örnek oldu. Allah razı olsun kızımdan" diye konuştu.

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''BABASINA SEVGİSİNDEN YAPTI''

İrem’in babasını düşünerek organlarını bağışlama kararı aldığını söyleyen Nuray Keleşoğlu da, "Kızım bana 'Babam da böbrek hastası. Ya ona da lazım olursa, başkalarında ararsa. Böyle ihtiyaçlar oluyor, kararımı verdim' demişti. Ben de 'sen bilirsin kızım' dedim. Babası böbrek, kalp ve şeker hastası. Babası hastalandığında çok uğraştı. Güzel bir karar verdi. Sevgisinden dolayı bunu yaptı. Gözünün önünde babasının çektiklerini görüyordu, ondan sonra karar verdi. İlk duyduğumda etkilenmiştim ama kararı ona bıraktım" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
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