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Trabzon'dan kahreden haber! Polis memuru şehit oldu

21.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü K.E.T.’nin (16) otomobille çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan şehit oldu.

Trabzon'dan kahreden haber! Polis memuru şehit oldu

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Ceylan, çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis memurunun şehit edildiği olayda yeni detaylarPolis memurunun şehit edildiği olayda yeni detaylar

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Samsun nüfusuna kayıtlı, Akçaabat Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru Ceylan, kentte düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.

Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA


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